SuperJob: каждая четвертая компания в РФ пытается удерживать всех сотрудников

По данным опроса, представители компаний, указывая сотрудников, которых они удерживают от увольнения, называли не только руководителей и редких специалистов, но и перспективных сотрудников, приносящих прибыль или выращенных компанией, а также просто «средних». Основная причина удержания — кадровый голод, но есть и не менее весомые факторы, например, дорогое обучение и адаптация, опасение утечки данных к конкурентам, понимание того, что текучесть кадров отражается на климате в коллективе и эффективности бизнес-процессов.