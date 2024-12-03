SuperJob: каждая четвертая компания в РФ пытается удерживать всех сотрудников

В опросе приняли участие представители 1 тыс. работодателей из всех округов страны.
«Если 11 лет назад об удержании персонала чаще всего говорили в контексте ключевых сотрудников, ценных и “узких” специалистов, то сегодня становится все больше компаний, которые удерживают от увольнения буквально всех и каждого (12% в 2011 году и 25% сегодня)», — говорится в исследовании.
По данным опроса, представители компаний, указывая сотрудников, которых они удерживают от увольнения, называли не только руководителей и редких специалистов, но и перспективных сотрудников, приносящих прибыль или выращенных компанией, а также просто «средних». Основная причина удержания — кадровый голод, но есть и не менее весомые факторы, например, дорогое обучение и адаптация, опасение утечки данных к конкурентам, понимание того, что текучесть кадров отражается на климате в коллективе и эффективности бизнес-процессов.
Аналитики отмечают, что большинство написавших заявление «по собственному желанию» можно удержать, порой даже без дополнительных расходов, а предложив, к примеру, интересные проекты, переведя на удаленку, изменив график работы. Универсальный же способ удержания — увеличение заработной платы.