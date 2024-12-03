Суд приписал «Газпрому» бесхозные акции на 8,5 млн рублей

Пакет акций переведен на баланс «Газпрома» по пяти решениям Арбитражного суда Санкт-Петербурга, которые были приняты с июля по октябрь 2024 года. «Интерфакс» отмечает, что всего в картотеке арбитражных дел содержится 12 подобных исков. Текущая стоимость этого пакета составляет 8,5 млн руб. Решение не принято только по одному из 12 исков.
В сообщении компании указано, что крупнейший иск из числа исполненных насчитывает 28,1 тыс. акций. Они числились на счету ЗАО «Инвестиционная компания “БизнесИнвест”».
Всего в уставном капитале «Газпрома» 23,67 млрд обычных акций. Государство контролирует более половины бумаг напрямую (38,37%) и через госкомпании «Роснефтегаз» (10,97%) и «Росгазификация» (0,89%).