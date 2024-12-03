Стало известно, сколько компаний повысили зарплаты россиянам в этом году

35% респондентов в 2025 году будут следить за ситуацией на рынке и пока не могут дать точный ответ о повышении зарплат. 32% компаний намерены повысить зарплаты больше, чем в 2024 году. И еще 15% также планируют повышение, но меньшее по сравнению с 2024 годом. 9% будут увеличивать оклад тем, кого повышение обошло в прошлом году, столько же не собираются увеличивать нагрузку на фонд оплаты труда.