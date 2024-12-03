Спрос на осенние турпоездки в Архыз за год вырос в три раза

«Наибольший прирост бронирований, в три раза, этой осенью демонстрирует поселок Архыз, расположенный в горах Карачаево-Черкессии, где останавливается значительная часть путешественников, посещающая одноименный всесезонный курорт. В тройку быстрорастущих направлений для осенних поездок в межсезонье также вошли курорты Шерегеш в Кузбассе и Зеленоградск в Калининградской области — количество бронирований там за год увеличилось более чем в два раза», — рассказали эксперты.
В исследовании отмечается, что Архыз также посещают туристы, путешествующие по другим курортам Северного Кавказа, в числе которых Домбай и Кавказские Минеральные Воды. Зеленоградск пользуется спросом у путешественников круглый год, а Шерегеш одним из первых в стране горнолыжных курортов открывает сезон катания — в середине ноября.
Кроме того, за год в 2,2 раза вырос спрос на осенние турпоездки в Геленджик, в 2,1 раза — в Ростов Великий, на 72% — в Большой Сочи, на 64% — в Кисловодск, на 63% — в Ярославль, Кострому и Псков. При этом лидерами по количеству поездок осенью остаются Москва (17% от всех бронирований) и Санкт-Петербург (8%). На третьем месте агломерация Большого Сочи — на нее пришлось 6% от общего числа бронирований.
Согласно исследованию, в целом количество бронирований отелей по России осенью 2024 года выросло на треть. Кратное увеличение турпотока в туристических локациях может быть связано с растущим трендом на короткие поездки, в том числе на выходные. По данным МТС Тravel, средняя продолжительность осенних поездок составила два дня.
«Мы видим значительный рост туристических поездок в межсезонье, причем хорошие показатели фиксировались на протяжении всех трех осенних месяцев. В межсезонье путешественников прежде всего привлекает большее число предложений и большая доступность туруслуг. При этом крупные курорты делают ставку на круглогодичную работу и проводят много событийных мероприятий. Растет и география поездок: туристы выбирают не только традиционно популярные Краснодарский край, Москву и Санкт-Петербург, но и курорты Северного Кавказа, Калининградскую область и Сибирь», — подчеркнул директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития РФ Георгий Груша.