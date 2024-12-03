Спрос на осенние турпоездки в Архыз за год вырос в три раза

Кроме того, за год в 2,2 раза вырос спрос на осенние турпоездки в Геленджик, в 2,1 раза — в Ростов Великий, на 72% — в Большой Сочи, на 64% — в Кисловодск, на 63% — в Ярославль, Кострому и Псков. При этом лидерами по количеству поездок осенью остаются Москва (17% от всех бронирований) и Санкт-Петербург (8%). На третьем месте агломерация Большого Сочи — на нее пришлось 6% от общего числа бронирований.