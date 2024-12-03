Россиянам объяснили, как сделать перерасчет пенсии

По его словам, заявление можно подать в электронном виде через портал или приложение «Госуслуги», в Соцфонде при личном визите и в любом ближайшем отделении МФЦ.
«Общий пакет документов должен включать заявление в Соцфонд, общегражданский паспорт, СНИЛС. Если перерасчет делает поверенное лицо, необходимо оформить доверенность на уполномоченного представителя. Список документов дополняется обычно в индивидуальном порядке. Может понадобиться трудовая книжка, выписка из индивидуального лицевого счета, справка с места работы», — отметил депутат.
Никитин добавил, что в Соцфонде могут запросить дополнительные документы, такие как справка об инвалидности, справка о наличии иждивенцев.
Обычно заявление рассматривают в течение пяти рабочих дней, подчеркнул депутат. Однако в случае различных межведомственных запросов или дополнительных документов рассмотрение заявления могут приостановить на срок до трех месяцев.
Сам перерасчет делают с первого числа месяца, который следует за месяцем подачи заявления, заключил он.
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