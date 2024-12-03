Россиянам напомнили об уплате земельного и имущественного налога

«За неуплату налогов предусматриваются пени, начисляемые за каждый календарный день просрочки. Для физлиц сумма составляет 1/300 действующей ключевой ставки ЦБ (сейчас — 21%) за каждый день просрочки. Пени для предпринимателей составляют около 10% годовых от суммы долга для ИП и порядка 20% — для ООО. Важно помнить, что ООО с 31 дня просрочки обязаны оплатить в два раза больше пеней, чем ранее. При этом штрафы начисляются, если неправильно посчитать налог и продекларировать заниженную сумму. Размер штрафа — 20% от суммы долга, если занизили налог не специально. Если же его занизили умышленно, штраф возрастет вдвое, до 40%», — уточнила сенатор.
Если предприниматель или физическое лицо задержит уплату налогов суммой в 10 тысяч рублей на 30 дней, накопится 210 рублей пеней.
Как уточнила Епифанова, из-за долгов по налогам человеку могут ограничить выезд за границу и запретить проводить операции с недвижимостью, а также возможно, придется заплатить исполнительский сбор в пользу службы судебных приставов.
Для быстрого и удобного погашения налоговых обязательств сенатор рекомендовала воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. В этом разделе можно увидеть, какие налоги нужно оплатить и в каком объеме, а также произвести оплату с помощью банковской карты без дополнительных комиссий. Помимо этого, если гражданин активировал функцию получения налоговых уведомлений на портале «Госуслуги», он сможет осуществлять налоговые платежи через данный сервис. Сенатор также отметила, что уплатить налоги можно в банкоматах, отделениях банков и на «Почте России».
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