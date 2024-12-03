Россиянам напомнили об уплате земельного и имущественного налога

«За неуплату налогов предусматриваются пени, начисляемые за каждый календарный день просрочки. Для физлиц сумма составляет 1/300 действующей ключевой ставки ЦБ (сейчас — 21%) за каждый день просрочки. Пени для предпринимателей составляют около 10% годовых от суммы долга для ИП и порядка 20% — для ООО. Важно помнить, что ООО с 31 дня просрочки обязаны оплатить в два раза больше пеней, чем ранее. При этом штрафы начисляются, если неправильно посчитать налог и продекларировать заниженную сумму. Размер штрафа — 20% от суммы долга, если занизили налог не специально. Если же его занизили умышленно, штраф возрастет вдвое, до 40%», — уточнила сенатор.