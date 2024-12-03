Россия в октябре импортировала из Турции рыбу на рекордные $57,2 млн

Россия в течение октября купила у Турции рыбы на рекордные $57,2 млн, следует из анализа РИА Новости данных турецкой статслужбы. Эта сумма в 2,2 раза больше показателя за октябрь 2023 года. За девять месяцев текущего года Россия приобрела у Турции рыбы на $356,1 млн (за аналогичный период прошлого года на $323,3 млн).