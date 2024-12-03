Порт-Сент-Луси
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия в октябре импортировала из Турции рыбу на рекордные $57,2 млн

Россия в течение октября купила у Турции рыбы на рекордные $57,2 млн, следует из анализа РИА Новости данных турецкой статслужбы. Эта сумма в 2,2 раза больше показателя за октябрь 2023 года. За девять месяцев текущего года Россия приобрела у Турции рыбы на $356,1 млн (за аналогичный период прошлого года на $323,3 млн).

Источник: Freepik

В материале агентства говорится, что скачок в поставках произошел за счет роста импорта Россией замороженной форели до $44 млн (в 2,8 раза больше, чем в октябре 2023-го). Покупки свежей форели выросли до $7,2 млн (на 23%), закупки сибаса — до $1,05 млн (в три раза больше).

В октябре Россия стала основным импортером рыбы из Турции, на нее приходится треть общего объема. За Россией следует Италия с $17,3 млн, Нидерланды с $16,3 млн, Греция с $14,5 млн и Великобритания с $14 млн.

О ситуации на российском рыбном рынке — в материале «Ъ» «Рыба не перерабатывает штрафы».