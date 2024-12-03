Россия в октябре импортировала из Турции рыбу на рекордные $57,2 млн

В материале агентства говорится, что скачок в поставках произошел за счет роста импорта Россией замороженной форели до $44 млн (в 2,8 раза больше, чем в октябре 2023-го). Покупки свежей форели выросли до $7,2 млн (на 23%), закупки сибаса — до $1,05 млн (в три раза больше).
В октябре Россия стала основным импортером рыбы из Турции, на нее приходится треть общего объема. За Россией следует Италия с $17,3 млн, Нидерланды с $16,3 млн, Греция с $14,5 млн и Великобритания с $14 млн.
О ситуации на российском рыбном рынке — в материале «Ъ» «Рыба не перерабатывает штрафы».