Роспатент рассмотрит заявку Владислава Бакальчука на бренд RWB

Заявление было принято и зарегистрировано 13 сентября 2024 года, что подтверждается данными из реестра заявок на товарные знаки Роспатента.
Товарный знак предназначен для регистрации в категориях «файлы изображений», коммерческое строительство, аренда веб-сервисов и других товаров и услуг.
Адвокаты Бакальчука подали заявку на регистрацию логотипа, который представляет собой квадрат, внутри которого изображена стилизованная пирамида фиолетового цвета на фоне оттенков розового и желтого, а также «словесный элемент» RWB латинскими буквами (в русской транслитерации РВБ), как указано в заявке.
RWB является объединенной компанией Wildberries и структур группы Russ. Она была создана в июле 2024 года, однако Бакальчук оспаривает законность передачи бизнеса семейной компании, созданной вместе с Татьяной Ким, в совместное предприятие.
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