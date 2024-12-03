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Роспатент рассмотрит заявку Владислава Бакальчука на бренд RWB

Об этом изданию «Ведомости» сообщил Александр Логунов, совладелец и управляющий партнер компании IQ Technology, представляющий интересы Бакальчука.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: ВКонтакте

Заявление было принято и зарегистрировано 13 сентября 2024 года, что подтверждается данными из реестра заявок на товарные знаки Роспатента.

Товарный знак предназначен для регистрации в категориях «файлы изображений», коммерческое строительство, аренда веб-сервисов и других товаров и услуг.

Адвокаты Бакальчука подали заявку на регистрацию логотипа, который представляет собой квадрат, внутри которого изображена стилизованная пирамида фиолетового цвета на фоне оттенков розового и желтого, а также «словесный элемент» RWB латинскими буквами (в русской транслитерации РВБ), как указано в заявке.

RWB является объединенной компанией Wildberries и структур группы Russ. Она была создана в июле 2024 года, однако Бакальчук оспаривает законность передачи бизнеса семейной компании, созданной вместе с Татьяной Ким, в совместное предприятие.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».