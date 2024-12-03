Роспатент рассмотрит заявку Владислава Бакальчука на бренд RWB

Адвокаты Бакальчука подали заявку на регистрацию логотипа, который представляет собой квадрат, внутри которого изображена стилизованная пирамида фиолетового цвета на фоне оттенков розового и желтого, а также «словесный элемент» RWB латинскими буквами (в русской транслитерации РВБ), как указано в заявке.