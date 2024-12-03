Путин поручил поэтапно увеличить размер целевых отчислений от азартных игр

«Правительству РФ совместно с Госдумой обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на поэтапное увеличение размера целевых отчислений от азартных игр, уплачиваемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах, с 1 января 2026 года и с 1 января 2028 года соответственно до 2,25% и 2,5% от выручки, полученной такими организаторами», — сказано в поручении.