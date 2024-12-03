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Путин поручил поэтапно увеличить размер целевых отчислений от азартных игр

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить размер целевых отчислений от азартных игр с 2026 года и с 2028 года до 2,25% и 2,5% от выручки соответственно. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта опубликован на сайте Кремля.

Источник: Freepik

«Правительству РФ совместно с Госдумой обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на поэтапное увеличение размера целевых отчислений от азартных игр, уплачиваемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах, с 1 января 2026 года и с 1 января 2028 года соответственно до 2,25% и 2,5% от выручки, полученной такими организаторами», — сказано в поручении.

С предложением увеличить размер целевых отчислений от азартных игр на заседании Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту выступил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Отчитаться о проделанной работе премьер-министру России Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину нужно к 15 июля 2025 года.