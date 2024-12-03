Последний участок газопровода РФ и КНР ввели в эксплуатацию

В 2023 году «Газпром» увеличил поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в 1,5 раза, до 22,7 млрд куб. м, а по итогам 2024 года они могли составить 30 млрд куб. м, отмечал ранее вице-премьер РФ Александр Новак. В ноябре холдинг сообщил, что поставки по итогам 2024 года превысят контрактные обязательства.