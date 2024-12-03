Последний участок газопровода РФ и КНР ввели в эксплуатацию

ПЕКИН, 3 декабря. /ТАСС/. Последний участок газопровода, соединяющего Россию и Китай, введен в эксплуатацию на востоке КНР. Об этом заявила китайская Государственная корпорация по управлению нефтепроводами и газопроводами.
Заключительным стал участок Наньтун — Лучжи в восточной провинции КНР Цзянсу, все части энергетического проекта РФ и КНР оказались соединены, проинформировал оператор.
Китайская часть газопровода берет начало от приграничного города Хэйхэ в северо-восточной провинции Хэйлунцзян и проходит с севера на юг, до Шанхая. Этот энергетический проект «внес важный вклад в улучшение структуры энергопотребления Китая», отметил оператор.
В 2023 году «Газпром» увеличил поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в 1,5 раза, до 22,7 млрд куб. м, а по итогам 2024 года они могли составить 30 млрд куб. м, отмечал ранее вице-премьер РФ Александр Новак. В ноябре холдинг сообщил, что поставки по итогам 2024 года превысят контрактные обязательства.
«Газпром» и китайская CNPC договорились о досрочном выводе поставок российского газа в Китай по «Силе Сибири» на максимальный уровень с декабря 2024 года вместо начала 2025 года. До этого «Газпром» планировал вывести «Силу Сибири» на проектную мощность в 38 млрд куб. м газа с 1 января 2025 года.