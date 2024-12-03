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Половина россиян ничего не знает про ставку ЦБ

Почти половина населения страны вообще ничего не знает про ключевую ставку ЦБ РФ. Об этом заявил Александр Ослон, президент фонда «Общественное мнение», в ходе конференции «Измерение инфляционных ожиданий населения в Банке России. 15 лет мониторинга: итоги и развитие».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Через два-три дня появится новая публикация ФОМ о том, как люди воспринимают ставку: 44% населения не знают о том, что ставка была повышена, 30% что-то слышали, и только 20% говорят, что мы это знаем», — рассказал он.

По словам Ослона, в жизни реальных людей ставка играет иную роль, чем в жизни экспертов.

Глава ФОМ подчеркнул, что почти половина населения России вообще про ставку «ничего не слышит, не знает, и им это просто неинтересно».

Банк России 25 октября повысил ключевую ставку до 21% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ состоится 20 декабря. По прогнозам игроков финансового рынка, ставка поднимется вновь.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».