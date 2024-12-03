Половина россиян ничего не знает про ставку ЦБ

«Через два-три дня появится новая публикация ФОМ о том, как люди воспринимают ставку: 44% населения не знают о том, что ставка была повышена, 30% что-то слышали, и только 20% говорят, что мы это знаем», — рассказал он.
По словам Ослона, в жизни реальных людей ставка играет иную роль, чем в жизни экспертов.
Глава ФОМ подчеркнул, что почти половина населения России вообще про ставку «ничего не слышит, не знает, и им это просто неинтересно».
Банк России 25 октября повысил ключевую ставку до 21% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ состоится 20 декабря. По прогнозам игроков финансового рынка, ставка поднимется вновь.
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