Палестина подала заявку на присоединение к банку БРИКС

«У Палестины хорошие отношения со всеми странами группы [БРИКС]. Россия, Китай и Южная Африка исторически были дружественными государствами по отношению к палестинскому народу. Мы попросили, чтобы нас приняли в члены сообщества, мы [также] представили заявку на вступление в НБР», — заявил он в интервью изданию Agência de Notícias Brasil-Árabe.
В октябре по итогам саммита БРИКС в Казани участники встречи согласились сообща трансформировать НБР в многосторонний банк развития (МБР) нового типа XXI века. В объединении также поддержали дальнейшее увеличение числа стран — акционеров НБР и ускоренное рассмотрение заявок от стран БРИКС согласно общей стратегии и соответствующим мерам политики банка.
НБР был учрежден в БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите объединения в бразильской Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка — финансирование инфраструктурных проектов и программ устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Собственный капитал НБР составляет $100 млрд. Его ценные бумаги имеют международный кредитный рейтинг по долгосрочным обязательствам на уровне «АА+» от S&P Global Ratings, что позволяет эффективно привлекать долгосрочное фондирование на международных и локальных рынках капитала.