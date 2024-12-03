Порт-Сент-Луси
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Палестина подала заявку на присоединение к банку БРИКС

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 декабря. /ТАСС/. Палестина подала заявку на присоединение к Новому банку развития (НБР) БРИКС и рассчитывает на принятие в само объединение в статусе полноправного члена. Об этом заявил советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш.

Источник: Фотобанк саммита БРИКС

«У Палестины хорошие отношения со всеми странами группы [БРИКС]. Россия, Китай и Южная Африка исторически были дружественными государствами по отношению к палестинскому народу. Мы попросили, чтобы нас приняли в члены сообщества, мы [также] представили заявку на вступление в НБР», — заявил он в интервью изданию Agência de Notícias Brasil-Árabe.

В октябре по итогам саммита БРИКС в Казани участники встречи согласились сообща трансформировать НБР в многосторонний банк развития (МБР) нового типа XXI века. В объединении также поддержали дальнейшее увеличение числа стран — акционеров НБР и ускоренное рассмотрение заявок от стран БРИКС согласно общей стратегии и соответствующим мерам политики банка.

НБР был учрежден в БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите объединения в бразильской Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка — финансирование инфраструктурных проектов и программ устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Собственный капитал НБР составляет $100 млрд. Его ценные бумаги имеют международный кредитный рейтинг по долгосрочным обязательствам на уровне «АА+» от S&P Global Ratings, что позволяет эффективно привлекать долгосрочное фондирование на международных и локальных рынках капитала.