Нефть и газ. Китай обсудит цели по ВВП и новые стимулы

Техническая картина во фьючерсах на нефть марки Brent (BRNG2025 на ICE Europe) с предыдущего обзора особо не изменилась. Котировки по-прежнему проявляют слабую волатильность. Вчера черное золото не смогло подняться выше 20-дневной скользящей средней и продолжило прижиматься к линии своего краткосрочного тренда. Можно предположить, что цена накапливает силы для импульсного рывка — только вот определить его направление проблематично. Для сценария роста необходимо закрепиться выше $73 за баррель.
Давление на актив оказывает сильный доллар. Поддержку — позитивные ожидания относительно предстоящей встречи ОПЕК+, а также новости о возможных новых стимулах для китайской экономики.
Сегодня вечером повлиять на динамику нефтяных цен могут данные Американского института нефти (API) о недельном изменении запасов нефти в стране.
Новостной фон
∙ Израиль и «Хезболла» вновь атакуют друг друга несмотря на подписанное соглашение о прекращении огня.
∙ Высшее руководство Китая в следующую среду обсудит цели по ВВП на 2025 г. и планы по стимулированию экономики.
∙ Источники Reuters сообщают, что ОПЕК+ в четверг отложит планы по возобновлению части добычи вплоть до конца I квартала 2025 г.
∙ Октябрьские санкции США в отношении танкеров, перевозящих иранскую нефть, начали работать. Независимые китайские НПЗ стали закупать меньше иранской нефти по более высоким ценам. В конечном итоге это побудило НПЗ диверсифицировать источники поставок.
∙ Панама запретила шести судам использовать ее флаг после того, как Великобритания на прошлой неделе ввела новые санкции против 30 судов, которые предположительно связаны с перевозкой российской нефти.
∙ Саудовская Аравия может снизить цены на нефть в январе для покупателей из Азии — сообщают шесть источников на китайских НПЗ, опрошенные Reuters.
Фьючерсы на природный газ продолжают коррекцию, ближайшая потенциальная цель — район $2,90−3,06 за MMBtu. Котировки могут протестировать пробитое нисходящее сопротивление уже в качестве поддержки.