Нефть и газ. Китай обсудит цели по ВВП и новые стимулы

Техническая картина во фьючерсах на нефть марки Brent (BRNG2025 на ICE Europe) с предыдущего обзора особо не изменилась. Котировки по-прежнему проявляют слабую волатильность. Вчера черное золото не смогло подняться выше 20-дневной скользящей средней и продолжило прижиматься к линии своего краткосрочного тренда. Можно предположить, что цена накапливает силы для импульсного рывка — только вот определить его направление проблематично. Для сценария роста необходимо закрепиться выше $73 за баррель.