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Курс южнокорейской воны резко упала к доллару США на фоне объявления о военном положении в стране

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обвинил оппозиционных политиков в контроле над парламентом и втягивании страны в политический кризис. Как сообщает Reuters, это послужило причиной объявления военного положения в стране.

Источник: AP 2024

После сообщения о военном положении курс южнокорейской валюты резко упал по отношению к доллару США.

«Американец» вырос на 1,9% по отношению к воне, что стало новым двухлетним минимумом для южнокорейской валюты.

О военном положении президент объявил, выступая на необъявленном телевизионном брифинге. Юн обвинил оппозиционных законодателей в контроле над парламентом и втягивании страны в политический кризис.


Отмечается, что Юн возглавляет Консервативную партию народной власти Южной Кореи, которая зашла в тупик в переговорах с либеральной оппозиционной Демократической партией по законопроекту о бюджете на 2025 год.

Пока не ясно, как чрезвычайная мера повлияет на управление и демократию в стране в ближайшие недели, отмечает CNBC.

На фоне этих новостей индекс MSCI South Korea ETF упал более чем на 4%, достигнув нового 52-недельного минимума. Южнокорейский индекс Franklin FTSE снизился на 3%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».