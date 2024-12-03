Курс южнокорейской воны резко упала к доллару США на фоне объявления о военном положении в стране

Отмечается, что Юн возглавляет Консервативную партию народной власти Южной Кореи, которая зашла в тупик в переговорах с либеральной оппозиционной Демократической партией по законопроекту о бюджете на 2025 год.

Пока не ясно, как чрезвычайная мера повлияет на управление и демократию в стране в ближайшие недели, отмечает CNBC.

На фоне этих новостей индекс MSCI South Korea ETF упал более чем на 4%, достигнув нового 52-недельного минимума. Южнокорейский индекс Franklin FTSE снизился на 3%.

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