Китай запретил экспорт галлия, германия и сурьмы в США

Новые санкции КНР направлены на поставки в США товаров двойного назначения. Это, сообщает агентство, ответ на угрозы Дональда Трампа ввести 10-процентные пошлины на весь китайский импорт.
Пекин ввел прямой запрет на экспорт в США ряда материалов, которые могут иметь потенциальное военное применение. Это галлий, германий, сурьма и сверхтвердые материалы (какие именно — не уточняется).
Эти материалыв числе прочего имеют важное значение для производства полупроводниковых компонентов.
Директива Пекина ступает в силу немедленно.
Также Китай требует более строгого контроля конечного использования графитовых изделий, поставляемых в США.
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