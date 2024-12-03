Порт-Сент-Луси
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай запретил экспорт галлия, германия и сурьмы в США

Пекин в ответ на угрозы Дональда Трампа ввел новые санкции против США, пишет агентство Reuters. В частности, речь идет о поставках товаров двойного назначения.

Источник: Reuters

Новые санкции КНР направлены на поставки в США товаров двойного назначения. Это, сообщает агентство, ответ на угрозы Дональда Трампа ввести 10-процентные пошлины на весь китайский импорт.

Пекин ввел прямой запрет на экспорт в США ряда материалов, которые могут иметь потенциальное военное применение. Это галлий, германий, сурьма и сверхтвердые материалы (какие именно — не уточняется).

Эти материалыв числе прочего имеют важное значение для производства полупроводниковых компонентов.

Директива Пекина ступает в силу немедленно.

Также Китай требует более строгого контроля конечного использования графитовых изделий, поставляемых в США.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».