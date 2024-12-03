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Касперская рассказала, как мошенники «зомбируют» граждан по телефону

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Телефонные мошенники умеют настолько «зомбировать» граждан, что впоследствии они не доверяют даже сотрудникам полиции, заявила в интервью ТАСС президент группы компаний InfoWatch, предправления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская.

Источник: Freepik

«Людей системно зомбируют — [генерал-майор полиции Филипп] Немов из МВД говорил, что их ведомство сталкивается с такими жертвами, которые настолько зомбированы, что даже полиция в очном разговоре не может их переубедить, что против них действуют мошенники», — рассказала Касперская.

Она напомнила, что в метрополитене или в МФЦ можно взять брошюры о том, как определить мошенников. Однако количество преступлений продолжает расти, так как появляются новые схемы обмана. «И эти схемы работают», — подчеркнула Касперская.

По данным ЦБ, в 2023 году мошенники похитили у клиентов банков 15,8 млрд рублей, что на 11,5% больше, чем в 2022 году. Одной из возможных причин регулятор назвал более адресные и подготовленные атаки телефонных мошенников.