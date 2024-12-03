Касперская рассказала, как мошенники «зомбируют» граждан по телефону

«Людей системно зомбируют — [генерал-майор полиции Филипп] Немов из МВД говорил, что их ведомство сталкивается с такими жертвами, которые настолько зомбированы, что даже полиция в очном разговоре не может их переубедить, что против них действуют мошенники», — рассказала Касперская.