Касперская рассказала, как мошенники «зомбируют» граждан по телефону

«Людей системно зомбируют — [генерал-майор полиции Филипп] Немов из МВД говорил, что их ведомство сталкивается с такими жертвами, которые настолько зомбированы, что даже полиция в очном разговоре не может их переубедить, что против них действуют мошенники», — рассказала Касперская.
Она напомнила, что в метрополитене или в МФЦ можно взять брошюры о том, как определить мошенников. Однако количество преступлений продолжает расти, так как появляются новые схемы обмана. «И эти схемы работают», — подчеркнула Касперская.
По данным ЦБ, в 2023 году мошенники похитили у клиентов банков 15,8 млрд рублей, что на 11,5% больше, чем в 2022 году. Одной из возможных причин регулятор назвал более адресные и подготовленные атаки телефонных мошенников.