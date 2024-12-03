Каким будет курс рубля 4 декабря 2024: прогноз эксперта

Сказался как технический фактор — бенчмарк рос до этого четыре сессии подряд, так и другие обстоятельства. Среди них укрепление рубля, сигнал ЦБ об отсутствии прогресса в замедлении инфляции, заявления американских властей о намерении усилить санкционное давление на Россию. Из позитива сегодня, пожалуй, можно было выделить только рост котировок сырьевых товаров.
Внешние настроения были в основном приподнятыми. Немецкий биржевой индекс DAX достиг исторического максимума, впервые преодолев отметку 20 000 п. Основная причина подъема — ожидания дальнейшего снижения процентных ставок.
В середине недели инвесторы обратят внимание на выступления глав европейского и американского центробанков. Будет обнародована «Бежевая книга» ФРС. Из макростатистики дня выделим ноябрьские индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг Китая, еврозоны и США. Кроме того, станет известно, как за минувший месяц изменилось число американцев, занятых в несельскохозяйственном секторе (от ADP).
На российском рынке акционеры Европлана на внеочередном собрании обсудят вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024 г.
Индекс Мосбиржи приблизился к сильной зоне поддержки на 2500−2520 п., от которой можно ждать формирования нового отскока с целью закрепиться над 2600 п. Прогноз на 4 декабря- 2520−2620 п.
Рубль сегодня предпринял попытку роста как к юаню, побывавшему ниже 14,4, так и к доллару, официальный курс которого на завтра понижен на 99 копеек, до 106,18 рублей. После всплеска волатильности в конце прошлой недели российская валюта стабилизировалась и теперь ищет точки опоры для развития успеха. Центробанк приостановил до конца года покупки инвалюты в рамках исполнения бюджетного правила. В то же самое время продолжается адаптация отечественных компаний к санкционным ограничениям, затруднившим трансграничное хождение валюты. Формируются альтернативные каналы ее ввода-вывода, и по мере их налаживания прессинг против рубля должен снижаться. Однако более активному восстановлению рубля могут препятствовать напряженная геополитика и характерный для конца года всплеск бюджетных расходов и потребительской активности. Краткосрочно курсы валют могут двигаться на уровне 14,3−14,8 рублей за юань, 104−108 за доллар.
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