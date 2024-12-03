Каким будет курс рубля 4 декабря 2024: прогноз эксперта

Рубль сегодня предпринял попытку роста как к юаню, побывавшему ниже 14,4, так и к доллару, официальный курс которого на завтра понижен на 99 копеек, до 106,18 рублей. После всплеска волатильности в конце прошлой недели российская валюта стабилизировалась и теперь ищет точки опоры для развития успеха. Центробанк приостановил до конца года покупки инвалюты в рамках исполнения бюджетного правила. В то же самое время продолжается адаптация отечественных компаний к санкционным ограничениям, затруднившим трансграничное хождение валюты. Формируются альтернативные каналы ее ввода-вывода, и по мере их налаживания прессинг против рубля должен снижаться. Однако более активному восстановлению рубля могут препятствовать напряженная геополитика и характерный для конца года всплеск бюджетных расходов и потребительской активности. Краткосрочно курсы валют могут двигаться на уровне 14,3−14,8 рублей за юань, 104−108 за доллар.