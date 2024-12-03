hh.ru: работодатели стали чаще предлагать работу соискателям с инвалидностью

Ежегодно 3 декабря в мире отмечается Международный день инвалидов.
«С начала этого года российские работодатели разместили более 270 тыс. вакансий, доступных соискателям с инвалидностью по условиям и требованиям, которые готовы обеспечить компании. По сравнению с прошлым годом работодатели России стали на 45% чаще предлагать работу соискателям с инвалидностью», — говорится в исследовании.
Регионами-лидерами по числу инклюзивных вакансий являются Москва (более 43 тыс. вакансий), Санкт-Петербург (почти 20 тыс.), Московская обл. (17,3 тыс.), Свердловская обл. (12,6 тыс.) и Краснодарский край (10,7 тыс.).
Вакансии для россиян с инвалидностью
Аналитики выяснили, что соискателю с инвалидностью сейчас проще всего устроиться на работу в качестве курьера легких посылок (20% предложений о работе, доступных соискателям с ОВЗ). Число курьерских инклюзивных вакансий за год выросло на 39%, чаще всего такие вакансии размещают площадки, относящиеся к IT-сфере.
Кроме того, достаточно активно работодатели предлагают инвалидам работу в качестве водителя. Именно по профессии водителя за год число рабочих мест, доступных для людей с ОВЗ, выросло больше всего — в пять раз. На третьем месте по доступности оказалась профессия менеджера по продажам (10% вакансий), далее идут операторы кол-центра, продавцы и кассиры.
Отмечается, что для людей с ОВЗ на 60% выросло число вакансий на должность бухгалтера. Также по сравнению с 2023 годом стали более инклюзивными профессии упаковщика (+51% вакансий), секретаря (+50%), инженера-конструктора (+29%) и маркетолога (+20%).
С точки зрения доступности внутри рынка труда наиболее открытыми (как по числу вакансий, так и по числу приглашений на работу) оказалась IT-сфера и электронная коммерция. На работодателей из этой области приходится 21% всего объема рабочих мест, доступных инвалидам. На втором месте — сфера логистики и перевозок, на третьем — ретейл.