hh.ru: работодатели стали чаще предлагать работу соискателям с инвалидностью

Кроме того, достаточно активно работодатели предлагают инвалидам работу в качестве водителя. Именно по профессии водителя за год число рабочих мест, доступных для людей с ОВЗ, выросло больше всего — в пять раз. На третьем месте по доступности оказалась профессия менеджера по продажам (10% вакансий), далее идут операторы кол-центра, продавцы и кассиры.