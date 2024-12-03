Государство и курьеров зовут покинуть платформы. Законопроект о маркетплейсах расколол экспертов

По мнению принявшего участие в обсуждении научного руководителя НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова, всего есть шесть направлений регулирования платформенной экономики: качество продукции, контроль динамического ценообразования, конфиденциальность информации, налоговое обеление, платформенная занятость и модерация контента. Практически все они, по его словам, могут регулироваться в первую очередь через саморегулирование и в каких-то случаях — через опережающее регулирование. Глава набсовета АЦП Андрей Шаронов также отметил необходимость поиска баланса за счет синтеза регуляторных, контрольных механизмов, а также механизмов добросовестного саморегулирования, чтобы гибче и быстрее решать проблемы. В частности, к саморегулируемым можно было бы отнести большую часть вопросов, касающихся налоговой дисциплины как операторов цифровых платформ, так и контрагентов, отметил он. Де-факто это уже происходит: как сообщило вчера «РИА Новости», крупнейшие маркетплейсы с 2025 года примут участие в эксперименте ФНС по расчистке рынка за счет выявления и предотвращения схем дробления бизнеса. Детали процесса глава ведомства Даниил Егоров обсудил вчера на встрече с руководителями Wildberries, Оzon, «ЯндексМаркета», «Мегамаркета» и «Авито». Маркетплейсы будут уведомлять ФНС о продавцах, соответствующих разработанным службой критериям.