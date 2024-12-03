Генеральный директор Intel ушел в отставку

Другая проблема Intel — технология обработки данных на основе искусственного интеллекта. NVIDIA доминирует в этой области, к ней утекли десятки миллиардов долларов, которые в свое время могли бы достаться Intel, отмечает издание. Тогда как NVIDIA стала самой дорогой компанией мира с рыночной стоимостью $3,4 трлн, Intel не может масштабно выйти на рынок с новой продукцией, отмечает Bloomberg.