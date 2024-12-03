Генеральный директор Intel ушел в отставку

Пэт Гельзингер, генеральный директор компании Intel, одного из крупнейших в мире производителей комьютерных чипов, покинул свой пост, сообщила корпорация.
«Генеральный директор Пэт Гельзингер ушел в отставку после карьеры более чем в 40 лет и вышел из состава совета директоров 1 декабря 2024 года», — сказано в заявлении.
Гельзингер работал в Intel с 1979 года. Пост генерального директора он занял в феврале 2021 года.
Временно исполнять обязанности гендиректора будут вице-президент и финансовый директор Intel Дэвид Зинснер, а также руководитель подразделения Intel Products Мишель Джонстон Холтхаус.
Также временным исполнительным председателем совета директоров Intel станет Фрэнк Йери, занимающий пост независимого председателя совета.
Как сообщает Bloomberg, Гельзингер вынужденно ушел в отставку по решению совета директоров. Последний перестал доверять его планам по оздоровлению компании, пишет агентство.
Между Гельзингером и советом директоров Intel существовал конфликт, который достиг апогея на прошлой неделе, пишет издание. Тогда Гельзингер встречался с советом, чтобы обсудить текущие меры по возвращению Intel своей доли на рынке и сокращение отставания от NVIDIA, сказали агентству источники.
По их словам, Гельзингера поставили перед выбором: либо уйти в отставку самостоятельно, либо быть отстраненным от дел, он выбрал первое.
Акции Intel выросли на 6% на Нью-Йоркской фондовой бирже после появления новостей об отставке Гельзингера. Однако к концу сессии 2 декабря их стоимость снизилась до $23,91 за одну акцию, таким образом, падение с начала года составило 52%.
Гельзингер собирался расширить производство чипов в рамках программы оздоровления Intel и построить новые производственные комплексы. Однако при нем продукты компании потеряли конкурентоспособность, совет директоров посчитал, что это произошло из-за стремления Гельзингера превратить Intel в производителя чипов на заказ для конкретных компаний, пишет Bloomberg.
Другая проблема Intel — технология обработки данных на основе искусственного интеллекта. NVIDIA доминирует в этой области, к ней утекли десятки миллиардов долларов, которые в свое время могли бы достаться Intel, отмечает издание. Тогда как NVIDIA стала самой дорогой компанией мира с рыночной стоимостью $3,4 трлн, Intel не может масштабно выйти на рынок с новой продукцией, отмечает Bloomberg.