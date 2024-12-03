ФТС рассказала о требованиях к ввозу в РФ кондиционеров и холодильников

«В соответствии с положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза озоноразрушающих веществ и продукции, содержащей озоноразрушающие вещества, ввоз продукции, указанной в списке D раздела 1.1, содержащей вещества, указанные в списках A, B, C и E раздела 1.1 и в разделе 2.1, осуществляется при наличии лицензии, выданной Минпромторгом России по согласованию с Росприроднадзором, или заключения, разрешительного документа Росприроднадзора в зависимости от избранной таможенной процедуры», — пояснили в ведомстве.
Кроме того, для ввоза на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) также необходимо руководствоваться решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30 «О мерах нетарифного регулирования».
ФТС подчеркнули, что разъяснение нормативных правовых актов, составляющих право ЕАЭС и законодательство Российской Федерации, не относится к компетенции ведомства. «Вопросы нормативно-правового регулирования в сфере охраны окружающей среды отнесены к компетенции Минприроды России, для получения дополнительной информации рекомендуем обратиться в указанное министерство», — добавили в ФТС.