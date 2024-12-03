ФАС запросит у независимых поставщиков планы по объемам реализации топлива на нефтебазах

«В связи с решением правительства РФ по отмене запрета на экспорт для производителей нефтепродуктов служба совместно с АО “СПбМТСБ” прорабатывает вопрос о предоставлении независимыми поставщиками планов по объемам реализации топлива на нефтебазах», — отметили в службе.
В ФАС пояснили, что сейчас к биржевым торгам в мелкооптовом сегменте уже подключены 37 независимых нефтебаз. «Кроме того, на биржевом комитете ФАС России рекомендовала нефтяным компаниям предпринять исчерпывающие меры по увеличению объемов производства и реализации зимнего дизельного топлива», — добавили в ФАС.
В службе также подчеркнули, что ФАС и ее территориальные органы держат на контроле ситуацию с ценообразованием на нефтепродукты.
Ранее правительство РФ продлило до 31 января 2025 года временное ограничение на экспорт бензина, но при этом для производителей топлива ограничения на поставки за рубеж были сняты.
Запрет на экспорт бензина сначала действовал с 1 марта по 31 августа. Потом — с 1 сентября — он был продлен до конца 2024 года. При этом с конца мая по июль экспорт был разрешен из-за насыщения внутреннего рынка.