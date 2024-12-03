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Европейский центробанк спрогнозировал эффект от обещанных Трампом пошлин

БЕРЛИН, 3 декабря. /ТАСС/. Тарифы на импорт, которые, как ожидается, будут введены администрацией избранного президента США Дональда Трампа, могут снизить экономический рост в странах еврозоны. С такой оценкой выступил член правления Европейского центрального банка (ЕЦБ) Пьеро Чиполлоне.

Источник: Российская газета

«У нас будет наблюдаться снижение роста, а также снижение инфляции», — приводит его слова агентство Reuters. По мнению Чиполлоне, потенциальные тарифы США могут ослабить экономику, что приведет к снижению потребления и, следовательно, к снижению давления на цены. В октябре Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз темпов роста экономики еврозоны в этом и следующем году на 0,1 процентного пункта и 0,3 соответственно.