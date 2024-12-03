Выгода за старый счет. Эксперт оценил выгоду от покупки товара в трейд-ин

«Среди плюсов главным является то, что покупатель может приобрести товар с меньшими затратами для себя, избавляясь при этом от устаревшей вещи или предмета, вышедшего из употребления. При этом нужно помнить, что и продавец несет затраты по утилизации или реализации вашего “обменного” товара, поэтому оценка его стоимости может отличаться от рыночной цены реализации», — предупредил Николай Перепелкин.