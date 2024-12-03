Выгода за старый счет. Эксперт оценил выгоду от покупки товара в трейд-ин

Покупатель на фоне высокой ставки ЦБ склонен получать прибыль, вкладывая свободные средства на депозиты. Кредиты же, особенно потребительские — больно ударяют по кошельку, заставляя потребителей откладывать покупки необязательных товаров.
В этой ситуации продавцам приходится идти на ухищрения, например, прибегать к трейд-ину. И хотя схема «сдай старый телефон — и получи новый с доплатой» не нова, кое-что новенькое продавцы все-таки придумали, отмечает экономист.
Механизм трейд-ин представляет собой выкуп в зачет стоимости покупки старого товара определенной категории, бывшего в употреблении, но сохранившего товарный вид, хотя и морально устаревшего. По мнению эксперта, такая схема позволяет стимулировать сбыт.
Николай Перепелкин отметил, что потребитель сейчас более склонен экономить. Этому способствует величина ключевой ставки ЦБ РФ и общие тенденции рынка, когда покупатели в достаточной степени обеспечили удовлетворение своего отложенного спроса на ряд товаров.
Текущие экономические условия и тенденции потребительского поведения вызвали опасения среди ритейла. «В этой ситуации продавцам необходимо создать привлекательные условия и формировать интересные предложения для того, чтобы побудить потребителя к покупке», — сказал эксперт.
По его словам, продавец, используя свои каналы, может позволить себе выкуп старой техники для последующей реализации в сегменте В2 В. Это означает, что он берет на себя заботы по реализации утратившего прямую пользу товара, при этом компенсируя за счет возникающей прибыли часть стоимости реализуемого нового.
«Среди плюсов главным является то, что покупатель может приобрести товар с меньшими затратами для себя, избавляясь при этом от устаревшей вещи или предмета, вышедшего из употребления. При этом нужно помнить, что и продавец несет затраты по утилизации или реализации вашего “обменного” товара, поэтому оценка его стоимости может отличаться от рыночной цены реализации», — предупредил Николай Перепелкин.
Но, так или иначе, подчеркнул он, с точки зрения потребителя, это все равно более выгодное предложение. Особенно, если принимать в расчет моральное удовлетворение от пользования новым товаром и избавления от необходимости самостоятельно реализовывать старые предметы, которые занимают место в кладовых.
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