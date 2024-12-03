Эксперт объяснил, куда не стоит инвестировать россиянам в 2025 году

«Сектор ископаемого топлива сталкивается с усилением экологического давления и сокращением субсидий. Спрос на уголь и нефть снижается по мере развития возобновляемой энергетики. Это делает традиционную энергетику менее привлекательной для долгосрочных вложений. К тому же крупные инвестиционные фонды и ESG-ориентированные компании активно выводят капитал из подобных активов», — уточнил Михеев.