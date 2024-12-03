Эксперт объяснил, куда не стоит инвестировать россиянам в 2025 году

Первое направление с высоким риском — угольная и нефтяная энергетика.
«Сектор ископаемого топлива сталкивается с усилением экологического давления и сокращением субсидий. Спрос на уголь и нефть снижается по мере развития возобновляемой энергетики. Это делает традиционную энергетику менее привлекательной для долгосрочных вложений. К тому же крупные инвестиционные фонды и ESG-ориентированные компании активно выводят капитал из подобных активов», — уточнил Михеев.
Второе направление включает в себя телекоммуникационные компании классического типа.
«Традиционные телеком-операторы, которые опираются на доходы от кабельного телевидения и стационарных телефонов, теряют позиции. Рынок телевещания сжимается под натиском стриминговых платформ, а фиксированная телефония вытесняется мобильной связью. Эти бизнес-модели утратили прежнюю рентабельность и не демонстрируют адаптации к цифровым трендам», — считает специалист.
Третья категория — цифровые валюты с небольшой капитализацией и ICO-проекты.
«Хотя рынок криптовалюты остается привлекательным, мелкие токены и новые ICO становятся зоной повышенного риска. Многие из них не имеют четкой бизнес-модели либо разрабатываются исключительно для краткосрочных спекуляций. Усиление регулирования в странах с развитой экономикой может еще больше усложнить их положение», — уточнил эксперт.
Четвертая область — традиционная розничная торговля без использования цифровых технологий.
«Магазины, которые не адаптировались к тренду омниканальных продаж и электронной коммерции, также рискуют потерять клиентскую базу. Покупатели продолжают отдавать предпочтение удобству онлайн-шопинга, а ретейлеры, которые игнорируют этот тренд, испытывают падение выручки», — уверен Михеев.
Пятая категория включает в себя изготовителей одноразовой продукции и пластиковых изделий.
«Ужесточение экологических стандартов и рост общественного давления на бизнесы, которые используют одноразовый пластик, создают риски для производителей продукции. Эти компании сталкиваются с большими затратами на модернизацию производства и адаптацию к новым требованиям», — сказал эксперт.
По словам специалиста, инвесторам в 2025 году необходимо будет проявлять осторожность.
«Лучше избегать секторов, которые демонстрируют снижение спроса, высокую регуляторную нагрузку или слабую адаптацию к новым рыночным реалиям. Сферы, связанные с устойчивым развитием, цифровизацией и инновационными технологиями, напротив, открывают перспективы для долгосрочного роста», — подытожил Михеев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».