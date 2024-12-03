Дональд Трамп надует криптовалюты и взорвет доллар: Saxo Bank выпустил «шокирующие прогнозы» на 2025 год

Перебалансировка мировой экономики может коснуться и ОПЕК. Аналитики Saxo Bank отмечают, что растущая популярность электромобилей и других электрических транспортных средств ударит по позициям нефтедобычи и нефтедобывающих стран. Немалую роль в этом сыграет Китай, который стремительно развивает производство электромобилей, обеспечивая ими не только своих потребителей, но и другие страны миры. «В 2025 году ОПЕК получит зловещее пророчество о том, что влияние картеля будет снижаться, а его политика по ограничению производства уже не будет работать. По мере того как все больше участников картеля уже занимаются обманом, пытаясь заполучить свою прибыль. Внутренние разногласия приведут к тому, что некоторые ключевые члены картеля покинут его. Оставшиеся начнут максимально качать нефть, вызвав падание цен на нее», — отмечается в прогнозе банка.