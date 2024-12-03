Депутат рассказала, какой стаж необходим для пенсии

«Нет, россиянам для получения выплат нужно в принципе накопить 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Кроме того, кроме 30 баллов и 15 лет стажа, еще одно требование — достижение пенсионного возраста. Если мужчина не достиг 63 лет, а женщина — 58 лет в 2025 году, то даже при наличии 15 лет страхового стажа и накопленных 30 пенсионных баллах граждане не смогут рассчитывать на выплаты», — сказала она.