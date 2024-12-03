Депутат рассказала, какой стаж необходим для пенсии

«Нет, россиянам для получения выплат нужно в принципе накопить 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Кроме того, кроме 30 баллов и 15 лет стажа, еще одно требование — достижение пенсионного возраста. Если мужчина не достиг 63 лет, а женщина — 58 лет в 2025 году, то даже при наличии 15 лет страхового стажа и накопленных 30 пенсионных баллах граждане не смогут рассчитывать на выплаты», — сказала она.
Депутат напомнила, что в 2026 году пенсионный возраст повысят до 59 лет для женщин и до 64 лет, в 2028 году — до 60 и 65 лет соответственно.
Кроме того, отметила Бессараб, самозанятые также могут накопить страховой стаж. Для этого им необходимо заключить договор о добровольных пенсионных накоплениях с Социальным фондом и ежегодно выплачивать взносы.
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