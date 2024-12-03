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Депутат рассказала, какой стаж необходим для пенсии

Для получения пенсии по старости россиянам необходимо 15 лет страхового стажа, причем необязательно непрерывного. Об этом заявила «Газете.Ru» Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

«Нет, россиянам для получения выплат нужно в принципе накопить 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Кроме того, кроме 30 баллов и 15 лет стажа, еще одно требование — достижение пенсионного возраста. Если мужчина не достиг 63 лет, а женщина — 58 лет в 2025 году, то даже при наличии 15 лет страхового стажа и накопленных 30 пенсионных баллах граждане не смогут рассчитывать на выплаты», — сказала она.

Депутат напомнила, что в 2026 году пенсионный возраст повысят до 59 лет для женщин и до 64 лет, в 2028 году — до 60 и 65 лет соответственно.

Кроме того, отметила Бессараб, самозанятые также могут накопить страховой стаж. Для этого им необходимо заключить договор о добровольных пенсионных накоплениях с Социальным фондом и ежегодно выплачивать взносы.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».