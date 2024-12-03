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ЦБ ожидает по итогам 2024 года инфляцию в РФ на уровне или выше 8,5%

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Банк России ожидает по итогам 2024 года инфляцию в РФ по верхней границе или выше прогноза в 8 8,5%. Об этом журналистам сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин в кулуарах конференции Измерение инфляционных ожиданий населения в Банке России. 15 лет мониторинга: итоги развития.

Источник: AP 2024

«Сейчас траектория идет вблизи или выше верхней границы», — отметил Заботкин, отвечая на соответствующий вопрос.

Согласно последнему прогнозу ЦБ, годовая инфляция в России по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8−8,5%.