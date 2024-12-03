Адвокат объяснил, можно ли россиянам выкупить в поезде целое купе

Как подчеркнул юрист, правила перевозок не ограничивают количество билетов на одного пассажира, чтобы обеспечить всем равный доступ к услугам.
«Заключение договоров перевозок пассажиров удостоверяется проездными документами. В правилах перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом нет указания, что одному пассажиру запрещается выкупать все четыре места в плацкарте или купе», — уточнил Пахомов.
Он подчеркнул, что выкуп всех мест в купе возможен, если оно полностью свободно, а у пассажира есть достаточные средства для оплаты нескольких билетов. При этом для организации перевозки больных в отдельном купе вместе с сопровождающим необходимо иметь медицинское заключение, подтвержденное соответствующей организацией, сообщил адвокат.
Пахомов также отметил, что при выкупе всех мест в купе оплата за перевозку мелких домашних животных, таких как собаки, кошки и птицы, уже включена в общую стоимость.
«Таким образом, если вам хочется ехать со своими близкими в купе без посторонних людей, при наличии свободных мест можно выкупить любое количество понравившихся мест в вагоне», — подытожил адвокат.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».