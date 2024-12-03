Адвокат объяснил, можно ли россиянам выкупить в поезде целое купе

Он подчеркнул, что выкуп всех мест в купе возможен, если оно полностью свободно, а у пассажира есть достаточные средства для оплаты нескольких билетов. При этом для организации перевозки больных в отдельном купе вместе с сопровождающим необходимо иметь медицинское заключение, подтвержденное соответствующей организацией, сообщил адвокат.