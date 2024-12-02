Защита механизма: страхование средств на электронных кошельках планируют запустить в 2025-м

Еще 10−15 лет назад на электронные кошельки делали большую ставку как на удобное платежное решение для населения и малого бизнеса, напомнил Андрей Бархота. Но этот прогноз не сбылся — они заняли свою нишу в платежах в режиме полной или частичной анонимности. Очень часто пользователями таких кошельков были граждане или представители микробизнеса, в том числе связанные с теневым сектором. Мошенники с их помощью получают деньги от фишинга, шантажа, продажи несуществующих товаров на фейковых сайтах или оплаты поддельных штрафов.