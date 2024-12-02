Защита механизма: страхование средств на электронных кошельках планируют запустить в 2025-м

Законопроект о страховании средств на электронных кошельках на сумму до 1,4 млн рублей может вступить в силу уже в 2025 году, рассказали «Известиям» в Госдуме. ЦБ поддерживает инициативу — регулятор отметил, что она поможет защитить деньги россиян. Хотя люди редко держат на электронных кошельках крупные суммы, вопрос остро встал после отзыва лицензии у Qiwi-банка — на его счетах лежало порядка 4 млрд рублей. Как изменения повлияют на популярность этих сервисов — в материале «Известий».
Как будут страховать электронные кошельки
Законопроект о страховании средств на электронных кошельках будет представлен в начале следующего года, заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Документ может вступить в силу уже в 2025 году. Пока инициатива готовится к внесению, но рассмотреть ее планируют оперативно, поскольку она направлена на защиту денег россиян.
— Речь идет о средствах граждан, поэтому будем стремиться быстрее принять, — заявил Анатолий Аксаков.
Банк России концептуально поддерживает законопроект, сообщили «Известия» в пресс-службе регулятора. Сейчас инициатива находится на этапе обсуждения с Минфином. Редакция задала ведомству вопрос об этом.
Лимит возмещения не будет превышать 1,4 млн рублей (в совокупности с денежными средствами на обычных банковских счетах и вкладах граждан в этой финансовой организации), уточнили в ЦБ. При этом страховать будут средства только на подтвержденных электронных кошельках (тех, где человек прошел полную идентификацию). Лишь в таком случае будет возможно установить получателя страховой выплаты.
— Реализация инициативы позволит защитить электронные деньги граждан, минимизировав риски их потери, — подчеркнули в ЦБ.
Электронные кошельки становятся неотъемлемой частью повседневной жизни россиян, и число их пользователей постоянно растет, поэтому инициатива отражает сегодняшние реалии российской экономики, подчеркнул Анатолий Аксаков.
В случае принятия закона о страховании средств на электронных кошельках Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обеспечит его исполнение в рамках своих полномочий, сообщили «Известиям» в его пресс-службе.
Какие угрозы есть для пользователей электронных кошельков
Электронные кошельки изначально создавались для платежей в Сети, а не для накопления средств, подчеркнули в пресс-службе ЮMoney (бывшие «Яндекс. Деньги» — сейчас сервис принадлежит «Сберу»). АСВ страхует именно остатки средств на счетах, но на электронных кошельках их меньше, ведь большинство пользователей не используют их как основное средство оплаты.
— Угрозы для своих клиентов мы не видим, так как соблюдаем все нормативы регулятора. Деньги наших клиентов в безопасности, — заявили в ЮMoney.
«Известия» попросили прокомментировать инициативу и другие компании — операторы электронных кошельков, такие как PayPal и Payeer.
Тем не менее законопроект повлияет на психологию владельцев электронных кошельков — благодаря страховке они смогут хранить там больше средств без страха их потерять, пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Именно поэтому инициатива поддержит популярность таких сервисов в РФ.
Безусловно, актуальность законопроекта возросла после отзыва лицензии у Qiwi-банка с 21 февраля 2024 года, напомнил экономист Андрей Бархота. Из-за этого средства многих россиян оказались под угрозой. Как заявляли ранее в АСВ, всего в банке было открыто 9,3 млн Qiwi-кошельков, на которых лежало порядка 4,4 млрд рублей — более половины этой суммы хранилось на аккаунтах с упрощенной идентификацией (при открытии которых паспортные данные не нужно подтверждать в офисе).
Средства на кошельках Qiwi не были застрахованы в АСВ, отметил гендиректор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов. До сих пор у обладателей электронных кошельков нет гарантированного способа вернуть свои деньги в случае прекращения работы сервиса. Страхование как раз предусматривает такой механизм.
Зачем нужны электронные кошельки
Электронные кошельки чаще всего используют для онлайн-оплат в интернете, подписок на цифровые и игровые сервисы и переводов между физлицами, отметил Георгий Никонов из Vepay. Помимо того, с их помощью возможно оплачивать коммунальные платежи, мобильную связь или штрафы, отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Однако такие сервисы также задействуются в покупках и продаже криптовалюты и оплате незаконных товаров и услуг.
Еще 10−15 лет назад на электронные кошельки делали большую ставку как на удобное платежное решение для населения и малого бизнеса, напомнил Андрей Бархота. Но этот прогноз не сбылся — они заняли свою нишу в платежах в режиме полной или частичной анонимности. Очень часто пользователями таких кошельков были граждане или представители микробизнеса, в том числе связанные с теневым сектором. Мошенники с их помощью получают деньги от фишинга, шантажа, продажи несуществующих товаров на фейковых сайтах или оплаты поддельных штрафов.
Кибербезопасности в РФ в последние годы уделяется особое внимание, поэтому рост внимания властей к операторам электронных кошельков — это позитив для пользователей, подчеркнул Владимир Чернов.
Тем не менее в период высоких ставок клиентам в принципе невыгодно размещать там деньги, предупредил Андрей Бархота. Накопительные счета и вклады позволяют получать доходность до 20%.
В то же время сейчас именно электронные кошельки помогают россиянам обходить блокировки зарубежных сервисов, уточнил Георгий Никонов. Их также используют для покупки криптовалют или трансграничных расчетов вполне легально, добавил Андрей Бархота. Этот инструмент занял свою нишу, и его пользователи должны быть защищены наравне с другими.