В России заявили об окончании «золотого времени» для застройщиков

«У вас были замечательные четыре года. У вас было золотое время в жилищном строительстве. Мы очень аккуратно и сбалансированное подходили к тем вещам, которые вы делали. Мы глаза приподзакрыли, а можем приподоткрыть. Коллеги, страна и государство помогли вам, ответьте тем же», — объявил он.