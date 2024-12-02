В России отмечается День банковского работника

День банковского работника представляет собой неофициальное торжество, посвящtнное всем специалистам, занятым в банковской сфере, и его отмечают 2 декабря. К этой категории относят всех профессионалов, работающих в финансовых отделах кредитных учреждений. В 2024 году праздник выпадает на первый понедельник декабря.
Поскольку дата не является официальным выходным, дополнительный отдых в этот день не предусмотрен. Традиционно сотрудники банков поздравляют друг друга и празднуют в неофициальной обстановке после окончания рабочего дня.
Дата празднования была выбрана неслучайно: 2 декабря 1990 года были утверждены федеральные законы «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» и «О банках и банковской деятельности», которые стали основой для развития современной банковской системы.
В День банковского работника традиционно чествуют выдающихся специалистов банковской сферы. В 2005 году Ассоциация российских банков совместно с Национальным банковским журналом учредила Национальную банковскую премию. Лауреаты получают статуэтку в форме крылатого льва, вдохновленную скульптурами грифонов, которые охраняют сокровища и украшают Банковский мост в Санкт-Петербурге.
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