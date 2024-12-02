В РФ выработка «зеленой» электроэнергии может стать рекордной

«В 2023 году объем выработки на объектах возобновляемой электроэнергии в России составила 7,8 млрд кВт·ч, что более чем в два раза превышает показатели 2020 года. Динамика выработки электроэнергии и запуск новых проектов в 2023—2024 годах дают основания предполагать, что по итогам 2024 года выработка может превысить 11 млрд кВт·ч», — отметила Худякова, слова которой приводятся в сообщении.