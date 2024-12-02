В РФ выработка «зеленой» электроэнергии может стать рекордной

Так, в банке рассказали, что основные источники возобновляемой электроэнергии — ветровые электростанции, на которых выработка c января по сентябрь 2024 года составила 3,4 млрд кВт·ч, и солнечные электростанции, которые произвели 2,4 млрд кВт·ч за аналогичный период. Еще 0,39 млрд кВт·ч пришлось на геотермальные, использующие биогаз, биомассу, отходы производства и энергию потоков сточных вод электростанции.
«В 2023 году объем выработки на объектах возобновляемой электроэнергии в России составила 7,8 млрд кВт·ч, что более чем в два раза превышает показатели 2020 года. Динамика выработки электроэнергии и запуск новых проектов в 2023—2024 годах дают основания предполагать, что по итогам 2024 года выработка может превысить 11 млрд кВт·ч», — отметила Худякова, слова которой приводятся в сообщении.
Лидерами по выработке «зеленой» электроэнергии в 2024 году стали Южный (66% от выработки), Приволжский (13%) и Дальневосточный (9%) федеральные округа, добавили в кредитной организации.
Перспективы развития
В развитии инфраструктуры возобновляемой электроэнергии активно участвуют горнодобывающая и нефтегазовая промышленность, рассказали в Россельхозбанке.
«Месторождения находятся далеко от действующих электросетей городов, поэтому бизнес строит автономные ветропарки или солнечные батареи. Стимулом для развития рынка ВИЭ, согласно Энергетической стратегии РФ на период до 2035 года, также служат контракты между производителями электроэнергии и крупными покупателями мощностей на оптовом рынке», — добавили там.
В банке отметили, что сельское хозяйство в России характеризуется существенным потреблением тепла, особенно в зимнее время, а также удаленностью ряда предприятий от населенных пунктов и установок, поэтому аграриям целесообразно диверсифицировать источники энергопотребления для подстраховки.