В РФ малый IT-бизнес привлек кредиты с господдержкой на 24 млрд рублей

«В этом году весь объем финансовой поддержки малому и среднему IT-бизнесу корпорация предоставила с использованием “зонтичных” поручительств, — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. — Общая сумма кредитов, полученных при помощи данного механизма, достигла за девять месяцев почти 11,8 млрд рублей, что в 3,3 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период».