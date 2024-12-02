«Транснефть»: прокачка нефти по «Дружбе» в направлении ФРГ идет по графику

Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию. Поставки российской нефти по северной ветке сейчас не идут, по ней в Германию транспортируется нефть Казахстана.