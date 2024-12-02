«Транснефть»: прокачка нефти по «Дружбе» в направлении ФРГ идет по графику

Ранее сообщалось, что на участке трубопровода «Дружба» в окрестностях города Пневы на западе Польши произошла утром 1 декабря произошла авария. В ходе инцидента не зафиксировано угрозы пожара или взрыва. Сотрудники компании — оператора по обслуживанию нефтепровода «Дружба» в Польше PERN определили место утечки и начали работать над ее устранением. Причины инцидента неизвестны и будут расследоваться компанией.
«По данной ветке нефтепровода “Дружба” транспортировка нефти идет в соответствии с графиком. Свои обязательства по объемам прокачки на территории России и Белоруссии ПАО “Транснефть” выполнила», — сказали в «Транснефти».
В PERN также сообщили, что утечка топлива на участке нефтепровода «Дружба» на западе Польши не повлияла на поставки нефти в Германию, они идут по еще одной, исправной ветке трубопровода.
Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию. Поставки российской нефти по северной ветке сейчас не идут, по ней в Германию транспортируется нефть Казахстана.
Власти Казахстана намерены до конца текущего года поставить в Германию по «Дружбе» около 1,4 млн тонн нефти. Планы Казахстана по объемам поставок нефти в Германию по трубопроводу на 2025 год остаются на прежнем уровне — 1,2 млн тонн.