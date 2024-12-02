Стало известно, сколько россияне тратят на развлечения

Около 30% россиян тратят на развлечения не более 5% ежемесячного дохода, еще почти столько же — 6−10%. В Москве показатель выше — 20%. В 2025 году суммы расходов на развлечения останутся на том же уровне, спрогнозировал для «Газеты.Ru» руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.