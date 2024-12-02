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Стало известно, как меняется продуктовая корзина россиян в течение года

Среднестатистический россиянин тратит около 30% бюджета на продовольственные товары, а его продуктовая корзина отражает привычки, предпочтения и даже экономические особенности страны. Какие факторы влияют на ее состав и как адаптироваться к изменениям цен, «Газете.Ru» рассказала начальник управления по развитию сервиса лояльности Апельсин Светлана Балахтина.

Источник: Freepik

Смена сезонов влияет на то, что мы едим. Например, весной и летом появляются свежие овощи и фрукты, и люди чаще включают их в свой рацион. А с наступлением холодов россияне склонны к зимней пищевой зависимости — явлению, при котором хочется есть более калорийные продукты.

«Изменения в продуктовой корзине россиян в течение года зависят и от бюджета человека или семьи. Чтобы его сохранить, важно не только выбирать сезонные продукты, но и искать другие опции для выгодных покупок», — подчеркивает Балахтина.

С каждым годом потребительская корзина дорожает. В 2024 году стоимость ее минимального набора выросла на 10,6%. Однако россияне не стали покупать меньше или обращать внимание на товары более низкого качества.

«Состав и ценообразование продуктовой корзины варьируются в зависимости от региона. В некоторых из них доступность конкретных продуктов может быть ограничена из-за логистических сложностей. В этом случае стоит выбирать местные продукты в популярных продуктовых сетях: с высокой вероятностью они будут стоить дешевле», — отмечает Светлана.

Эксперт также рекомендует не экономить в ущерб здоровью семьи, а сосредоточиться на рациональном распределении бюджета и специальных предложениях магазинов — скидках, акциях, сервисах лояльности. Например, в «Черную пятницу» покупателям ежегодно предлагают сниженные цены на различные товары, в том числе на продукты. Чтобы экономить на ежедневных покупках и не ждать масштабных акций, можно пользоваться сервисами и программами лояльности.

Извлечь наибольшую выгоду поможет собственная стратегия. Нужно оценить, что удобнее — экономить в моменте, списывая баллы при каждом походе в магазин, или копить их и тратить на крупные покупки. Анализ ежедневных расходов поможет определить категории продуктов, на которые уходит больше всего денег. При использовании сервисов и программ лояльности вы сможете получить повышенный кешбэк на необходимую категорию товаров и экономить еще больше.

Эксперт советует заранее планировать покупки и составлять список нужных товаров. Это поможет избежать спонтанных трат и сосредоточиться на необходимых и качественных продуктах.