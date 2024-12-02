Сбер не фиксирует драматического роста просроченной задолженности по кредитам

«Мы не видим драматических изменений в качестве “просрочки” в целом. Определенный рост мы видим, но не существенный в масштабе нашего портфеля. Понятно, что рост процентных ставок приводит к тому, что для некоторых клиентов осложняется возможность обслуживания, но речь про новых клиентов. Это, наверное, сегодня основной вызов», — сказал он.