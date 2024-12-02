«В целом, наверное, есть пока общее ожидание, что высока вероятность подъема ставки, например, на 1 или на 2 процента, потому что мы видим, что инфляция все равно остается относительно высокой, и уровень доходов населения тоже, в принципе, довольно стабильно растущий. Поэтому, наверное, скорее вероятность выше, что они ее поднимут, чем оставят на текущих уровнях», — сказал он.
Сбер допускает повышение ключевой ставки в декабре на 1−2 п.п
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Сбер допускает повышение ключевой ставки ЦБ РФ на декабрьском заседании на 1 2 п.п., сообщил журналистам 1-й зампред правления банка Кирилл Царев в кулуарах форума Domclick Digital Forum.