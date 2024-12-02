Робкие признаки восстановления

Кривая доходности ОФЗ за неделю сместилась вверх на 1−61 б. п. на отрезке 2−10 лет. Наиболее сильный рост отмечался в доходности 2-летних облигаций, которая повысилась в пятницу до 21,44%, в результате чего спред доходности 2-летних и 10-летних ОФЗ повысился за неделю на 60 б. п. (до 520 б. п.). Инвесторы, похоже, мало сомневаются в повышении ключевой ставки на очередном заседании Банка России в декабре, что является неблагоприятным фактором для рынка акций. Тем не менее стабилизация доходности по 10-летним облигациям, которая за неделю практически не изменилась, повысившись только на 1 б. п., наоборот, формирует позитивный для рынка акций импульс, т. к. отражает более устойчивые ожидания по ставкам на более низком уровне на более длительную перспективу.