Робкие признаки восстановления

Рынок накануне. Рыночные настроения немного улучшились во второй половине прошлой недели. Индекс МосБиржи в пятницу повысился на 1,18% до 2578 п., индекс РТС показал рост на 2,28% до 753,78 п. Тем не менее по итогам недели оба индекса потеряли соответственно 0,12% и 4,91%. Сегмент суверенного долга остается под давлением, за неделю индекс RGBI снизился на 0,67% на фоне опережающего роста доходности облигаций на ближнем отрезке кривой.
Кривая доходности ОФЗ за неделю сместилась вверх на 1−61 б. п. на отрезке 2−10 лет. Наиболее сильный рост отмечался в доходности 2-летних облигаций, которая повысилась в пятницу до 21,44%, в результате чего спред доходности 2-летних и 10-летних ОФЗ повысился за неделю на 60 б. п. (до 520 б. п.). Инвесторы, похоже, мало сомневаются в повышении ключевой ставки на очередном заседании Банка России в декабре, что является неблагоприятным фактором для рынка акций. Тем не менее стабилизация доходности по 10-летним облигациям, которая за неделю практически не изменилась, повысившись только на 1 б. п., наоборот, формирует позитивный для рынка акций импульс, т. к. отражает более устойчивые ожидания по ставкам на более низком уровне на более длительную перспективу.
Российский рубль на прошлой неделе существенно ослаб к корзине валют. По отношению к китайскому юаню валютный курс на пике достигал 15,74 ₽ за один юань, хотя в пятницу рубль смог восстановиться, укрепившись до 14,5 ₽ за один юань к окончанию торгов. Восстановлению рубля во второй половине недели способствовало заявление Банка России о приостановке покупки валюты на период до конца года. Тем не менее говорить о стабилизации валютного курса, вероятно, пока преждевременно. Более устойчивому валютному курсу могло бы способствовать увеличение требования к продаже валютной выручки экспортерами, о чем пока не сообщается.
Индекс доллара США на прошлой неделе снизился на 1,59%. Тем не менее это не помогло котировкам золота вернуться на устойчивую траекторию роста. По итогам недели цены на золото опустились на 2,43%, хотя в рублях котировки обновили на неделе исторический максимум, а неделю завершили ростом на 1,03%. Таким образом, золото показывает привлекательность для российских инвесторов в качестве инструмента хеджирования валютных рисков. Дальнейшую динамику цен на золото могут определить данные по занятости вне сельского хозяйства в США, которые выйдут в пятницу на этой неделе.
Новости, ожидания и торговые идеи. Роснефть возобновляет программу обратного выкупа акций сроком действия до 31 декабря 2026 года. Максимальный объем обратного выкупа в рамках программу составляет 102,6 млрд руб. Количество приобретаемых акций будет зависеть от рыночной конъюнктуры. Решение о возобновлении программы окажет поддержку котировкам акций компании и будет способствовать снижению волатильности по ним.
В целом по рынку волатильность может снизиться в начале текущей недели, а фондовые индексы попытаются развить восстановление. Уровни в области 2500 п. по индексу МосБиржи достаточно привлекательны для настроенных долгосрочно инвесторов.
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