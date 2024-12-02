Politico: IT-гиганты США хотят лоббировать прием высококвалифицированных мигрантов

По оценкам издания, подобные планы могут столкнуться с антииммигрантской позицией ближайшего окружения Трампа. В частности, сторонники ограничения миграции во главе с кандидатом на пост помощника президента и заместителя главы администрации по политике и вопросам национальной безопасности Стивеном Миллером предупреждают избранного президента США, что массовый прием иностранных специалистов приведет к вытеснению с рынка труда жителей США и снижению зарплат в высокотехнологичных отраслях. При этом газета подчеркивает, что избранный американский лидер в этом споре может встать на сторону Кремниевой долины, если его убедят, что легальная миграция повысит конкурентоспособность американской промышленности.