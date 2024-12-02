Politico: IT-гиганты США хотят лоббировать прием высококвалифицированных мигрантов

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Американские высокотехнологичные компании собираются при новой администрации Дональда Трампа лоббировать прием в страну высококвалифицированных специалистов. Эти устремления, вероятно, возглавит Илон Маск, сообщила американская газета Politico.
По ее информации, компании из Кремниевой долины рассматривают будущую администрацию Трампа и доминирующее положение республиканцев в Конгрессе как «лучший шанс» за последние годы пролоббировать политику, которая позволит привлечь больше иммигрантов с редкими навыками в области науки, технологий, инженерии и математики. Отмечается, что Маск, будучи «близким доверенным лицом» Трампа, еще с начала избирательной кампании продвигал идею упрощения иммиграции для «суперталантливых людей», выражая интересы американского технологического лобби.
По оценкам издания, подобные планы могут столкнуться с антииммигрантской позицией ближайшего окружения Трампа. В частности, сторонники ограничения миграции во главе с кандидатом на пост помощника президента и заместителя главы администрации по политике и вопросам национальной безопасности Стивеном Миллером предупреждают избранного президента США, что массовый прием иностранных специалистов приведет к вытеснению с рынка труда жителей США и снижению зарплат в высокотехнологичных отраслях. При этом газета подчеркивает, что избранный американский лидер в этом споре может встать на сторону Кремниевой долины, если его убедят, что легальная миграция повысит конкурентоспособность американской промышленности.
Маск активно поддерживал предвыборную кампанию республиканца Трампа. На состоявшихся 5 ноября президентских выборах Трамп нанес поражение кандидату от демократов Камале Харрис. Его инаугурация состоится 20 января 2025 года. Трамп заявил, что Маск наряду с бизнесменом Вивеком Рамасвами возглавит новое ведомство, которое будет заниматься повышением эффективности правительства и борьбой с бюрократией.