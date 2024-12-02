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Песков: эрозия доллара набирает силу

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эрозия доллара усиливается. Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос ТАСС, является ли угроза избранного президента США Дональда Трампа силой принуждать страны продолжать использовать доллар в международных торговых расчетах элементом торговой войны.

Источник: Freepik

«Доллар начинает для целого ряда стран терять свою привлекательность как резервная валюта. Это такой процесс эрозии привлекательности доллара, он, действительно, идет и набирает силу», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что речь не только о странах БРИКС. «В целом все больше и больше стран начинает переходить на использование национальных валют при осуществлении торгово-экономической и внешнеэкономической деятельности», — подчеркнул Песков. «Это процесс, который набирает силу по всему миру», — подытожил он.