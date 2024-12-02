Песков: эрозия доллара набирает силу

При этом представитель Кремля подчеркнул, что речь не только о странах БРИКС. «В целом все больше и больше стран начинает переходить на использование национальных валют при осуществлении торгово-экономической и внешнеэкономической деятельности», — подчеркнул Песков. «Это процесс, который набирает силу по всему миру», — подытожил он.