Названы новые денежные профессии в России

Тренд на развитие промышленности и оборонных предприятий. Двигателем экономики современной России снова становятся производство, промышленность и оборонные предприятия, которые предлагают огромное количество вакансий для так называемых «синих воротничков». Причем довольно часто заработная плата квалифицированного рабочего на крупном предприятии может быть равна доходу IT-специалиста или управленца в менее масштабной компании. Так, по статистике, в этом году специалисты, работающие в сферах добычи сырья, перевозок и сельском хозяйстве, в среднем получают 107−111 тыс. рублей, тогда как средняя оплата труда работника сферы информационных технологий составляет 80 тыс. рублей. Наука двигается вперед, но она в любом случае связана с техническим инвентарем и оборудованием, которые тоже кто-то должен делать своими руками.