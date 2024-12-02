Крупный бизнес назвал основные риски 2025 года

Почти 70% компаний сообщили, что в среднем за 2025 год доллар будет стоить 95−105 ₽, а средний прогноз по всей выборке респондентов составляет примерно 100 ₽ Компании отвечали до крупного раунда американских санкций 21 ноября, когда в санкционный список было внесено около 50 российских банков, включая Газпромбанк. После этого курс рубля ускорил снижение: на 30 ноября ЦБ установил курс 107,7 ₽ за доллар. Российские власти заявляют, что столь сильное обесценение рубля носит временный характер, ситуация под контролем, фундаментально торговый баланс крепкий.