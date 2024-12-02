Крупный бизнес назвал основные риски 2025 года

Российские компании, относящиеся к крупному бизнесу, назвали угрозой номер один для бизнеса в 2025 году сохранение длительного периода высокой ключевой ставки — этот вариант ответа выбрали 77% респондентов. Больше всего этого опасаются представители металлургической отрасли — 90%. Таковы данные совместного исследования банка ВТБ и РБК «Ожидания и прогнозы российского бизнеса — 2025».
Большинство респондентов считают, что к концу 2025 года ключевая ставка ЦБ, сейчас находящаяся на рекордном уровне 21%, не опустится ниже 18%. В том числе треть ожидают, что ключевая ставка в конце следующего года будет находиться в диапазоне 18−20%, а в среднем по всей выборке респонденты прогнозируют ставку 19% на конец 2025-го.
В рамках исследования с 23 октября по 18 ноября было опрошено 60 компаний, относящихся к крупному бизнесу (подавляющее большинство — с годовой выручкой свыше 100 млрд руб.) и различным отраслям: добыча полезных ископаемых, металлургия, энергетика, торговля, IT и телекоммуникации.
По оценке Минэкономразвития, на 25 ноября годовой рост потребительских цен достиг 8,8%. Банк России полагает, что российская экономика находится в состоянии перегрева (спрос опережает возможности предложения), и ужесточает денежно-кредитную политику, чтобы охладить спрос и замедлить инфляцию. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что при отсутствии новых шоков регулятор может начать постепенно снижать ставку в 2025 году.
70% компаний-респондентов считают, что политика высоких ставок крайне негативно влияет на инвестиционную активность: по их мнению, ставки должны быть ниже — даже в ущерб борьбе с инфляцией. Солидарны с позицией регулятора 11% представителей крупного бизнеса: высокая стоимость кредитования — единственное оружие в борьбе с инфляцией, «просто надо переждать».
Кадровый голод, внешнеторговые расчеты
В топ-5 основных рисков 2025 года, по версии компаний, опрошенных ВТБ/РБК, также попали возможное ужесточение условий трансграничных платежей (на этот риск указали 61% респондентов), кадровый голод и рост затрат на фонд оплаты труда (57%), удорожание логистики импортных закупок (39%) и снижение покупательной способности россиян (30%). В этом вопросе компании могли выбирать несколько вариантов ответа.
На фоне уверенного роста взаимной торговли России и Китая (в 2023 году установила рекорд — $240 млрд) юань стал самой востребованной валютой для расчетов с зарубежными контрагентами — об использовании юаня сообщили 69% опрошенных. Рубль — на втором месте (66%). Другие валюты, которые были названы участниками опроса, — дирхам ОАЭ, индийские рупии, казахстанский тенге.
Почти 70% компаний сообщили, что в среднем за 2025 год доллар будет стоить 95−105 ₽, а средний прогноз по всей выборке респондентов составляет примерно 100 ₽ Компании отвечали до крупного раунда американских санкций 21 ноября, когда в санкционный список было внесено около 50 российских банков, включая Газпромбанк. После этого курс рубля ускорил снижение: на 30 ноября ЦБ установил курс 107,7 ₽ за доллар. Российские власти заявляют, что столь сильное обесценение рубля носит временный характер, ситуация под контролем, фундаментально торговый баланс крепкий.