Костин рассказал, сколько денег нужно на основные цели ОСК в ближайшие 5−6 лет

На вопрос о том, сократятся ли инвестиции в ОСК из-за высокой ключевой ставки, господин Костин ответил, что это будет зависеть от возможностей ВТБ. «Сейчас очень многие губернаторы приходят и говорят: ''Постройте у нас верфь''. Если бы у меня был неограниченный чек подписан…» — сказал он в интервью Reuters.
Господин Костин спрогнозировал, что в условиях жесткой кредитно-денежной политики прибыль ВТБ может снизиться с 550 млрд руб. в 2024 году до 400 млрд руб. в 2025-м. Глава ВТБ допустил, что банк может не заплатить дивиденды по итогам 2024 года, поскольку Минфин не заложил их в проект государственного бюджета. «Мы получили решение правительства о том, что все наши дивиденды, причитающиеся государству, Минфин будет направлять на развитие судостроительной отрасли, в ОСК», — отметил он.
Подробнее о работе ОСК — в интервью гендиректора компании Андрея Пучкова.