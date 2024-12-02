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Костин рассказал, сколько денег нужно на основные цели ОСК в ближайшие 5−6 лет

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о приоритетах ОСК на ближайшие пять-шесть лет. Основными задачами, по его словам, станут модернизация петербургских верфей и развитие судостроения на Дальнем Востоке. На эти цели потребуется от 500 млрд до 750 млрд руб. Такие деньги при уровне прибыльности ВТБ можно собрать, считает он.

Источник: РИА "Новости"

На вопрос о том, сократятся ли инвестиции в ОСК из-за высокой ключевой ставки, господин Костин ответил, что это будет зависеть от возможностей ВТБ. «Сейчас очень многие губернаторы приходят и говорят: ''Постройте у нас верфь''. Если бы у меня был неограниченный чек подписан…» — сказал он в интервью Reuters.

Господин Костин спрогнозировал, что в условиях жесткой кредитно-денежной политики прибыль ВТБ может снизиться с 550 млрд руб. в 2024 году до 400 млрд руб. в 2025-м. Глава ВТБ допустил, что банк может не заплатить дивиденды по итогам 2024 года, поскольку Минфин не заложил их в проект государственного бюджета. «Мы получили решение правительства о том, что все наши дивиденды, причитающиеся государству, Минфин будет направлять на развитие судостроительной отрасли, в ОСК», — отметил он.

Подробнее о работе ОСК — в интервью гендиректора компании Андрея Пучкова.