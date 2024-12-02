Костин рассказал, сколько денег нужно на основные цели ОСК в ближайшие 5−6 лет

Господин Костин спрогнозировал, что в условиях жесткой кредитно-денежной политики прибыль ВТБ может снизиться с 550 млрд руб. в 2024 году до 400 млрд руб. в 2025-м. Глава ВТБ допустил, что банк может не заплатить дивиденды по итогам 2024 года, поскольку Минфин не заложил их в проект государственного бюджета. «Мы получили решение правительства о том, что все наши дивиденды, причитающиеся государству, Минфин будет направлять на развитие судостроительной отрасли, в ОСК», — отметил он.