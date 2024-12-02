Костин не видит причин для банкротств застройщиков

Глава ВТБ отметил, что встречался с представителями компаний-застройщиков недавно. «На днях» он также виделся с угольщиками. По его словам, у последних, несмотря на проблемы, связанные со снижением цен на уголь и логистикой, есть запас прочности, и нельзя сказать, что ситуация критическая.