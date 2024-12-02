Костин не видит причин для банкротств застройщиков

«Застройщики в Москве достаточно активно продают участки — и есть серьезный спрос, со стороны в основном периферийных покупателей, которые, видимо, желают воспользоваться ситуацией, чтобы выйти на московский рынок. Покупают, причем на приличные суммы», — рассказал господин Костин в интервью Reuters. Столичные застройщики, по его словам, пытаются подсократить задолженность, использовать возможности для продажи имеющихся активов.
На вопрос о том, не обсуждается ли введение внешнего управления у кого-то из застройщиков, Андрей Костин ответил, что говорить о чем-то подобном рано.
Глава ВТБ отметил, что встречался с представителями компаний-застройщиков недавно. «На днях» он также виделся с угольщиками. По его словам, у последних, несмотря на проблемы, связанные со снижением цен на уголь и логистикой, есть запас прочности, и нельзя сказать, что ситуация критическая.
О ситуации на рынке недвижимости — в материале «Ъ» «Рынок недостроенных долгов».