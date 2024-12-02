Каким будет курс рубля 3 декабря 2024: прогноз эксперта

Курс рубля к основным валютам стабилизировался после периода экстремальной волатильности. Тем не менее нацвалюта остается относительно слабой. Юань на бирже сегодня превышал 14,7, официальный доллар на завтра — 107,17. Индекс доллара DXY снова пошел вверх, оказывая давление на другие валюты. В России продолжается адаптация компаний к ситуации с трансграничными расчетами, возникшей из-за очередных западных санкций. По мере налаживания альтернативных механизмов оплаты давление на курс должно снижаться. При этом сдерживать восстановление рубля могут сезонные факторы — активизация потребительского спроса, в том числе на импорт, рост бюджетных расходов. Краткосрочный прогноз по курсу рубля к юаню — 14,3−14,8, к доллару — 103−108.