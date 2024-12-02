Каким будет курс рубля 3 декабря 2024: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи в начале недели в основном прибавлял, в моменте дотянувшись до круглых 2600 п. Конъюнктура рынков в целом благоприятствовала — рубль остался слабым, цены на нефть при этом подрастали. Вместе с тем, давление на котировки commodities оказывал рост доллара на мировом рынке. Кроме того, геополитический фон не вселяет оптимизма.
Нефть получила поддержку от эскалации конфликта в Сирии, а также утренней статистики из Китая, где, согласно вышедшему PMI, производственная активность в ноябре продолжила расти. Промышленный PMI еврозоны в минувшем месяце остался на уровне 45,2 п., соответствующий показатель в США превзошел прогноз аналитиков, совсем немного не дотянув 50 п., разделяющей области снижения и роста.
Завтра будут опубликованы данные по числу открытых вакансий на американском рынке труда JOLTS. Московская Биржа опубликует объемы торгов за ноябрь и новые базы для расчета индексов.
Краткосрочный взгляд на рынок остается нейтральным на фоне геополитической неопределенности. Прогноз по индексу Мосбиржи на 3 декабря- 2520−2620 п.
Курс рубля к основным валютам стабилизировался после периода экстремальной волатильности. Тем не менее нацвалюта остается относительно слабой. Юань на бирже сегодня превышал 14,7, официальный доллар на завтра — 107,17. Индекс доллара DXY снова пошел вверх, оказывая давление на другие валюты. В России продолжается адаптация компаний к ситуации с трансграничными расчетами, возникшей из-за очередных западных санкций. По мере налаживания альтернативных механизмов оплаты давление на курс должно снижаться. При этом сдерживать восстановление рубля могут сезонные факторы — активизация потребительского спроса, в том числе на импорт, рост бюджетных расходов. Краткосрочный прогноз по курсу рубля к юаню — 14,3−14,8, к доллару — 103−108.
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