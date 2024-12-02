Кабмин упрощает передачу в аренду недвижимого имущества федеральными учреждениями

Отмечается, что принятое постановление в том числе предусматривает утверждение Росимуществом перечня документов, необходимых для согласования договора аренды, сокращение срока рассмотрения Росимуществом соответствующих документов с 30 до 15 рабочих дней, а в случае наличия отчета об оценке и положительного заключения СРО на него — до 5 календарных дней.