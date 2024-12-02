Кабмин упрощает передачу в аренду недвижимого имущества федеральными учреждениями

«Правительством Российской Федерации подписано разработанное Минфином России постановление, которое упрощает передачу в аренду недвижимого имущества федеральными учреждениями. Инициатива позволит снизить временные и финансовые издержки участников хозяйственного оборота за счет более оперативной передачи имущества в аренду», — говорится в сообщении.
Кроме того, это касается и размещения малогабаритного оборудования, такого как банкоматы, платежные терминалы, торговые аппараты.
Отмечается, что принятое постановление в том числе предусматривает утверждение Росимуществом перечня документов, необходимых для согласования договора аренды, сокращение срока рассмотрения Росимуществом соответствующих документов с 30 до 15 рабочих дней, а в случае наличия отчета об оценке и положительного заключения СРО на него — до 5 календарных дней.
Предусмотрено и самостоятельное согласование федеральным органом — учредителем договоров аренды, заключаемых учреждениями в отношении малых площадей (до 2,5 кв.м) для размещения малогабаритного оборудования, заключили в Минфине.