Кабмин направит почти 5 млрд рублей на субсидирование сельской ипотеки

На совещании с вице-премьерами председатель правительства напомнил о действии программы сельской ипотеки, когда льготный кредит можно взять под 3% на строительство или приобретение дома за пределами городов, на благоустройство прилегающей к дому территории. «Направим дополнительно почти 5 млрд рублей на субсидирование свыше 160 тыс. займов, которые были заключены в последние годы», — сказал Мишустин. По его мнению, это решение «важно для граждан, для семей с детьми, построивших или купивших дом в сельской местности».
Премьер-министр подчеркнул, что власти «последовательно оказывают помощь сельскому хозяйству, реагируя на его запросы». «Мы продолжим комплексное развитие сельских территорий, создавая комфортные условия для людей, которые заняты в этой отрасли. Все успехи в этой сфере — урожаи, рекорды, это их заслуги», — указал председатель правительства.