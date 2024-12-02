Кабмин направит почти 5 млрд рублей на субсидирование сельской ипотеки

На совещании с вице-премьерами председатель правительства напомнил о действии программы сельской ипотеки, когда льготный кредит можно взять под 3% на строительство или приобретение дома за пределами городов, на благоустройство прилегающей к дому территории. «Направим дополнительно почти 5 млрд рублей на субсидирование свыше 160 тыс. займов, которые были заключены в последние годы», — сказал Мишустин. По его мнению, это решение «важно для граждан, для семей с детьми, построивших или купивших дом в сельской местности».