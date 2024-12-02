По данным на 10:35 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,86%, до 2 600,28 пункта.
К 10:40 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на уровне 2 593,45 пункта (+0,6%), индекс РТС находился на уровне 758,29 пункта (+0,6%).
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи превышал 2 600 пунктов впервые с 22 ноября 2024 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 10:35 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,86%, до 2 600,28 пункта.
К 10:40 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на уровне 2 593,45 пункта (+0,6%), индекс РТС находился на уровне 758,29 пункта (+0,6%).